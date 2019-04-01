84-летний велосипедист из Нововоронежа погиб под колесами "Нивы"

СЕГОДНЯ 13:16 2019-04-01T13:16:42+03:00

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Сегодня, 1 апреля, в 11.25 в Нововоронеже произошла авария с велосипедистом. 84-летний мужчина на двухколесном транспорте двигался по Южному шоссе. По какой-то причине 46-летний автомобилист, который ехал на "Ниве", не справился с управлением. Произошло столкновение. Пожилой велосипедист скончался на месте.

- Сотрудники полиции проводят проверку по факту данного дорожно-транспортного происшествия с выяснением всех причин и обстоятельств произошедшего, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.

С наступлением весны выросло число аварий с участием двухколесного транспорта. Вчера в Воронеже на улице 20-летия Октября пострадал мотоциклист. В ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдать правила движения и быть как можно более внимательными на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU