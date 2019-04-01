В Воронежской области запретят жарить шашлыки с 30 апреля

СЕГОДНЯ 12:50 2019-04-01T12:51:25+03:00

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Воронежцы еще почти месяц могут спокойно разводить костры и жарить шашлыки. А вот с 30 апреля все это делать запретят.

В ГУ МЧС России по Воронежской области напомнили, что те же ограничения делали и в прошлом году. С мая резко возрастает угроза лесных пожаров. Поэтому с 30 апреля запретят разводить костры и пользоваться открытым пламенем при жарке различных вкусностей в лесах, в городах и селах области, на дачах, а также возле дорог. Исключения сделают только для специальных мест, которые оборудуют специалисты лесного хозяйства.

Также с 30 апреля запретят въезд машин в хвойные леса, если только через них не пролегают дороги общего пользования. Исключения сделают только для автомобилей спецслужб – пожарных, скорой помощи, полиции, специалистов, устраняющих аварии.

Штраф за невыполнение предписаний особого противопожарного режима для обычных горожан и сельчан – от двух до четырех тысяч рублей. Должностные лица заплатят уже от 15 до 30 тысяч, предприниматели без образования юрлица – от 30 до 40 тысяч. Ну а юридические лица могут раскошелиться на сумму от 200 до 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU