2019-04-01T12:28:09+03:00
Звезды

На средства поклонников издадут неизвестные черновики лидера воронежской группы "Сектор Газа" Юрия Хоя

На книгу уже собрано больше 100 тысяч
Ярослав ИВАНОВ
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Организаторы фестиваля «Сектора Газа» запустили сбор средств на выпуск книги с оригинальными рукописями лидера воронежской культовой группы Юрия Клинских. Планируется, что издание в твердом переплете, на плотной глянцевой бумаге, с уникальными черновиками Юрия Хоя и неизданными набросками новых песен, датированных 80-90-ми годами, увидит свет 5 декабря 2019 года. В книге появятся также уникальные снимки из личного архива семьи музыканта.

- Настало время показать миру черновики и рукописи Юрия Хоя. Уверены, многие захотят получить тексты песен, написанные Юриной рукой с авторскими правками, передающие атмосферу в которой зарождался «Сектор Газа», многие, возможно, откроют для себя новые, до настоящего времени неизвестные, стороны творчества одной из главных рок-групп 90-х, - отмечают организаторы. - В проекте примет участие дочь Юрия - Ирина Клинских. Приглашаем каждого, кому не безразлично творческое наследие «Сектора Газа», поддержать нашу задумку.

На портале Planeta.ru стартовал сбор средств на предзаказ издания. На проект требуется 990 тысяч рублей, на момент выхода публикации, поклонники собрали 106 тысяч рублей.

Жертвователи кроме книги могут получить «секретный лот», который не появится в продаже в магазинах.

Напомним, Юрий Клинских еще при жизни стал легендой. Группа «Сектор Газа» была лидером по продажам кассет и компакт-дисков в «лихие 90-е». Интерес к коллективу не угас даже после трагической гибели Юрия Клинских в июле 2000 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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