2019-04-01T12:14:10+03:00
Происшествия

Вот так шутка: спецслужбы проверяли отель из-за муляжа гранаты

Вполне вероятно, тот, кто его оставил, решил напомнить о празднике
Виктор ПАВЛОВ
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Сегодня, 1 апреля, спецслужбы выехали в отель на улице Пятницкого. Примерно в 6 часов утра оттуда поступил сигнал об обнаружении подозрительного предмета. Спустя несколько минут здание окружили машины полиции и спасателей.

Стражи порядка проверили территорию отеля и нашли тот самый предмет. После обследования пришли к выводу, что угрозы он не представляет. По сведениям очевидцев, это была не просто коробка или сумка, а муляж гранаты, который был ну очень похож на боевой экземпляр. Вполне вероятно, кто-то решил неудачно пошутить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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