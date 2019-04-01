2019-04-01T12:02:16+03:00
Происшествия

В Воронеже отец зарубил сына топором

Известно, что эта попытка убийства была не первой
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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30 марта в квартире на улице Моисеева произошло жестокое убийство. Об этом сообщают в СУ СК РФ по Воронежской области. Погиб 35-летний мужчина, подозревают его 55-летнего отца.

По предварительным данным, между мужчинами завязалась ссора. Отец схватил топор и начал бить сына по лицу, груди и рукам. Изуродованное тело обнаружила женщина, с которой жил 35-летний.

- Во время допроса подозреваемый сознался в содеянном, - говорят следователи. - Он ранее судим за покушение на убийство сына. За убийство ему грозит от шести до пятнадцати лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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