В Воронеже отец зарубил сына топором
Известно, что эта попытка убийства была не первой
Фото из архива "КП".Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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30 марта в квартире на улице Моисеева произошло жестокое убийство. Об этом сообщают в СУ СК РФ по Воронежской области. Погиб 35-летний мужчина, подозревают его 55-летнего отца.
По предварительным данным, между мужчинами завязалась ссора. Отец схватил топор и начал бить сына по лицу, груди и рукам. Изуродованное тело обнаружила женщина, с которой жил 35-летний.
- Во время допроса подозреваемый сознался в содеянном, - говорят следователи. - Он ранее судим за покушение на убийство сына. За убийство ему грозит от шести до пятнадцати лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU