В Воронеже "Гранта" ударила мотоцикл: байкер в больнице

СЕГОДНЯ 11:03 2019-04-01T11:49:22+03:00

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На улице 20-летия Октября "Лада-Гранта" сбила мотоциклиста. ДТП случилось вчера, 31 марта, примерно в 21.00. 30-летний автомобилист ехал по улице Кирова со стороны улицы Красноармейской. Совершая левый поворот, он не предоставил преимущество мотоциклу "Сузуки", которым управлял 49-летний мужчина. Байкер серьезно пострадал, его доставили в больницу.

По данным регионального ГУ МВД, в области за сутки зарегистрировано 76 ДТП, из них в Воронеже - 58. Травмы на дорогах получили двое.

В ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдать правила движения и быть как можно более внимательными на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU