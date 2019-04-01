В Воронеже "Гранта" ударила мотоцикл: байкер в больнице
ДТП случилось на улице 20-летия Октября
Фото из архива "КП".Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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На улице 20-летия Октября "Лада-Гранта" сбила мотоциклиста. ДТП случилось вчера, 31 марта, примерно в 21.00. 30-летний автомобилист ехал по улице Кирова со стороны улицы Красноармейской. Совершая левый поворот, он не предоставил преимущество мотоциклу "Сузуки", которым управлял 49-летний мужчина. Байкер серьезно пострадал, его доставили в больницу.
По данным регионального ГУ МВД, в области за сутки зарегистрировано 76 ДТП, из них в Воронеже - 58. Травмы на дорогах получили двое.
В ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдать правила движения и быть как можно более внимательными на дороге.
ИСТОЧНИК KP.RU