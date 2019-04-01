В воронежском автосервисе сгорел "Фольксваген"

СЕГОДНЯ 10:29 2019-04-01T10:37:00+03:00

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Сегодня, 1 апреля, примерно в час ночи воронежским пожарным поступил вызов с улицы Историка Костомарова (Коминтерновский район). В здании автосервиса загорелся автомобиль "Фольксваген-Поло". Огонь охватил подкапотное пространство.

В ГУ МЧС по Воронежской области сообщают, что пожарные справились с возгоранием за 14 минут, обошлось без пострадавших.

Причины возгорания пока неясны - их выясняют дознаватели. Вероятно, придется провести свою проверку и правоохранителям. В самом сервисе не стали комментировать "Комсомолке" обстоятельства пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU