2019-04-01T10:37:00+03:00
Происшествия

В воронежском автосервисе сгорел "Фольксваген"

Обошлось без пострадавших
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Сегодня, 1 апреля, примерно в час ночи воронежским пожарным поступил вызов с улицы Историка Костомарова (Коминтерновский район). В здании автосервиса загорелся автомобиль "Фольксваген-Поло". Огонь охватил подкапотное пространство.

В ГУ МЧС по Воронежской области сообщают, что пожарные справились с возгоранием за 14 минут, обошлось без пострадавших.

Причины возгорания пока неясны - их выясняют дознаватели. Вероятно, придется провести свою проверку и правоохранителям. В самом сервисе не стали комментировать "Комсомолке" обстоятельства пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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