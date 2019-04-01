2019-04-01T09:29:43+03:00
Авто

Воронежские мотополицейские вышли на охоту

Патрульные будут искать байкеров-нарушителей
Станислав ШЕВЧЕНКО
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«Двухколесные» на дороге часто ведут себя вызывающе. Но при виде мотоциклов с синими номерами все тут же становятся мирными и спокойными.«Двухколесные» на дороге часто ведут себя вызывающе. Но при виде мотоциклов с синими номерами все тут же становятся мирными и спокойными.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Весна в самом разгаре! Новый сезон открывают не только байкеры, но и мотополицейские. Стражи порядка на двухколесном транспорте приступили к патрулированию улиц.

- При проверке документов водителей мототранспорта сотрудники Госавтоинспекции, в первую очередь, обращают внимание на наличие необходимой категории водительского удостоверения, - рассказывают в ГУ МВД по Воронежской области. - Особое внимание уделяется порядку регистрации, ведь зачастую водители не спешат ставить технику на учет.

Добавим, что этой весной уже случилось несколько серьезных происшествий с участием мотоциклов и скутеров. Например, 30 марта в 11.45 в Бобровском районе 53-летний местный житель попал в ДТП на своем мотоцикле "Стелс-Дельта". Он не справился с управлением и перевернулся. Серьезно пострадал 7-летний ребенок. Как говорят в полиции, байкер мог быть пьян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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