Воронежцы могут задать свои вопросы главврачу воронежской БСМП №1

СЕГОДНЯ 09:03 2019-04-01T09:06:00+03:00

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Главный врач БСМП №1 Игорь Банин на этой неделе станет гостем студии радио "Комсомольская правда" (Воронеж, 97.7 FM). Каких ресурсов не хватает больнице? Почему горожане продолжают жаловаться на уровень оказания медуслуг? Когда прекратяться скандалы вокруг БСМП? Это и многое другое мы обсудим с Игорем Николаевичем.

Задать вопрос главврачу БСМП можете и вы. Пишите нам на почту: kp.vrn@phkp.ru, и в социальных сетях, оставляйте комментарии под материалом, а также звоните в редакцию: 27-27-927 или 261-11-56. Мы передадим ваши сообщения Игорю Банину.

ИСТОЧНИК KP.RU