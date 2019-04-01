В Воронеже отремонтируют опасный пешеходный виадук

СЕГОДНЯ 08:34 2019-04-01T08:34:00+03:00

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19 апреля будет определен подрядчик, которому предстоит разработать проект реконструкции пешеходного путепровода на улице Циолковского (у железнодорожного вокзала "Придача"). Как следует из документов госзакупок, на документацию выделят до трех миллионов рублей. Это будут средства как из городского, так и из областного бюджетов.

Речь идет о подготовке не к простому косметическому ремонту. Подрядчику предстоит обследовать основание сооружения и решить, нужно ли усиливать конструкции. Одно из требований - обеспечение доступа маломобильных групп населения.

Отметим, что планы по созданию воронежской кольцевой дороги предусматривают замену этого пешеходного виадука на автомобильный. Тогда получится притянуть к Вогрэсовскому мосту поток с улицы Ильюшина. Самые смелые сроки начала работ - 2025-2027 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU