Ограничивающие скорость знаки на Северном мосту Воронежа уберут после многомиллионного ремонта

СЕГОДНЯ 08:17 2019-04-01T11:45:12+03:00

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62,7 млн рублей могут потратить власти Воронежа на ремонт Северного моста. Это следует из документов госзакупок. Обозначенная сумма - максимальная, торги пойдут на понижение.

Подрядчику предстоит провести работы с деформационными швами и восстановить тротуары. Победитель конкурса станет известен 19 апреля. Срок выполнения работ - до 30 августа этого года.

- Мы обратили внимание, что дорожное покрытие на мосту находится не в лучшем состоянии, а потому призвали ограничить скорость до 40 км/ч, - рассказал в эфире радио "КП" (Воронеж, 97.7 FM) Андрей Астанин, главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Воронежа. - После того, как ремонт будет завершен, знаки будут убраны.

ИСТОЧНИК KP.RU