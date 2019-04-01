В Воронеже пройдет мото-парад H.O.G. Spring Challenge 2019

СЕГОДНЯ 08:21 2019-04-01T08:21:05+03:00

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Байкеры всей страны откроют сезон в Воронеже. 11 мая в нашем городе пройдет H.O.G. Spring Challenge 2019 - самые крутые мотоциклисты похвастаются своими «железными конями» на масштабном байк-фестивале.

Начнется мото-парад на площади Ленина, где выступят стантрайдеры (исполнители трюков на мотоциклах). В полдень колонна отправится по проспекту Революции через Северный мост на Левый берег, по Ленинскому проспекту байкеры доедут до Вогрэсовского моста и финишируют на Адмиралтейской площади. Там пройдет развлекательная программа с выступления мото-фристайлеров, летающих мотоциклистов и музыкантов, среди которых группы «7Б» и «Чичерина».

А вечером в Event Hall пройдет концерт с участием финалистов телешоу «Британия ищет таланты» - «Юди». Коллектив покажет необычное танцевальное шоу света и тьмы, завоевавшее признание зрителей во всем мире. Хедлайнером вечернего концерта станет рок-группа «Чайф».

ИСТОЧНИК KP.RU