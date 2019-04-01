Воронежцам бесплатно покажут короткометражки про счастье

СЕГОДНЯ 07:13 2019-04-01T07:13:47+03:00

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С 1 по 10 апреля в кинотеатре "Спартак" воронежцы смогут бесплатно посмотреть сборник короткометражных фильмов «Счастье это.... Часть 2».

Семь молодых режиссеров Ирина Бас, Елена Войтович, Ангелина Дебор, Зураб Джиджилава, Юлия Машукова, Анна Митафиди, Анастасия Тимофеева создали семь трогательных и удивительных историй о том, что такое счастье. В фильмах проекта снялись звезды кино Ирина Алферова, Ксения Алферова, Станислав Дужников, Валентина Мазунина, Аглая Тарасова, Людмила Чурсина, Дарья Мороз, Мария Шалаева, Леонид Якубович.

Новелла «Братья» рассказывает о том, как страх за старшего брата помогает семилетнему мальчику найти в себе силы преодолеть любые опасности, пусть даже и ненастоящие.

Новелла «Родная» повествует о взаимоотношениях матери и ее дочери-журналиста, которая благодаря тайне, раскрытой во время интервью с известной актрисой, смогла увидеть, что настоящее счастье всегда было рядом.

Сюжет новеллы «Самый важный игрок» строится на том, что в каждом из нас есть свои сильные стороны, нужно их только принять.

В новелле «Шансы в танцы» главным героем становится сотрудник клининговой службы Леня, который стремится к исполнению своей мечты несмотря ни на что.

Новелла «Фантазер» раскрывает мысль, что фантазия - это великая сила, которая помогает объединять людей.

Новелла «Фото на счастье» рассказывает историю двух влюбленных фотографов Андрея и Тони, которые ради друг друга должны суметь преодолеть конфликт, связанный с такими разными взглядами на искусство фотографии.

А новелла Allegro Moderato повествует о музыканте Василии, которому ради своей мечты придется не только пройти прослушивание у маэстро с мировым именем, но и распутать интригу соперника.

Приглашения на показы сборника можно получить в кассах кинотеатра.

ИСТОЧНИК KP.RU