В Воронеже УК вместо новой дороги сделала жильцам дома тротуар, раскидав бетонные блоки

СЕГОДНЯ 20:03 2019-03-31T20:03:26+03:00

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В Воронеже УК удивила жильцов своей находчивостью. После просьбы жильцов дома №1 на улице Писарева сделать им новую дорогу, «Стройтрест 2П» положила вдоль подъездов бетонные блоки, оформив таким образом «тротуар». Фото нелепого ноу-хау опубликовали почти во всех популярных группах в соцсети.

- Во время дождя по середине образуются огромные лужи, кругом грязь, от асфальта давно ничего не осталось, пройти просто невозможно! - жалуются местные жители.

Но самая главная проблема заключается в том, что установка блоков нарушила правила пожарной безопасности. Для такого здания предусмотрен беспрепятственный проезд для пожарной техники на расстояние не менее 5 метров. Как видно на фото, норма эта явно не учтена. По словам жильцов дома, убрать эти конструкции быстро не получится, так как они очень тяжелые.

- Видимо, жители района ВАИ не люди, и асфальт во дворе дома им не положен, - возмущаются горожане.

ИСТОЧНИК KP.RU