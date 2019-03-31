Хоккейная «Россошь» уступили НХК в полуфинале

СЕГОДНЯ 19:07 2019-03-31T19:07:24+03:00

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Хоккеисты «Россоши» с разгромным счетом проиграли НХК из Новомосковска во втором матче полуфинале НМХЛ. Матч прошел 31 марта, в воскресенье, и закончился со счетом 4:8. Всего за пять минут команда Сергея Карого умудрилась пропустить пять шайб.

На 12 минуте матча в ворота россошанцев залетела первая шайба от Даниила Дмитриева. Но вскоре хоккеисты сравняли счет. Затем команду Сергея Карого подвело меньшинство. После этого хоккеисты НХК вошли во вкус и за пять минут забросили четыре шайбы. Однако, «Россошь» смогла собраться и отыграла три шайбы. Но изменить итог было уже невозможно.

Болельщики отметили, что на счет игры могло повлиять и то, что на матч пришло мало болельщиков. К тому же опоздал барабанщик. Хоккеистам не хватило поддержки.

Два следующих матча серии состоятся в Новомосковске 3 и 4 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU