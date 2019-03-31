2019-03-31T18:19:38+03:00
Происшествия

В Воронежскоц области мошенник обманул женщину, представившись сотрудником банка

Неизвестный заявил, что с ее карты пытались снять деньги
Юлия ДИДЕНКО
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Жительница Таловского района лишилась 11 тысяч рублей.Жительница Таловского района лишилась 11 тысяч рублей.Фото: Юлия ДИДЕНКО
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В Таловском районе 33-летняя женщина попалась на уловку мошенников. Местной жительнице позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и списал с ее карты 11 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в воскресенье, 31 марта.

Мошенник заявил женщине, что с ее счета кто-то попытался снять деньги. Чтобы отменить данную операцию, мужчина попросил сообщить ему персональные данные. Женщина так и сделала, а затем лишилась 11 тысяч. После она обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество».

Сотрудники полиции в очередной раз напомнили жителям области о том, что никому нельзя сообщать свои личные данные, защитные коды от банковских карт, конфиденциальный пароль для доступа в личный кабинет банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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