2019-03-31T17:05:35+03:00
Звезды

Воронежские поклонники Натальи Орейро придут на концерт с 2000 огоньков

Активисты фан-клуба готовят масштабный флешмоб
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Наталья Орейро в Воронеже в 2014-м.Наталья Орейро в Воронеже в 2014-м.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Фанаты устроят «пожар» на концерте Наталии Орейро в Воронеже. Специально к выступлению мировой звезды поклонники готовят огненный флешмоб. Активисты воронежского фан-клуба артистки Caliente VRN (в переводе с испанского «Горячий Воронеж») хотят во время одной из песен поднять вверх 2000 огоньков. Волонтеры уже начали делать концертный инвентарь для себя и других зрителей - из бумаги красного, оранжевого и желтого цветов.

- Мы выбрали для флешмоба песню Caliente не только потому, что так называются наш фан-клуб и одна из песен Наталии, но и потому, что эта артистка ассоциируется с огнем: Орейро - настоящая зажигалка. Мы видели нынешнее шоу Наталии в других городах, и там во время этой песни на экранах показывают языки пламени. Наша идея состоит в том, чтобы «горела» не только сцена, но и весь зал был объят пламенем, - рассказала лидер воронежского фан-движения Наталии Орейро Марина Косинова. - Надеемся, воронежцам понравится наш план, и они поднимут инвентарь на нужной композиции. Ни на одном концерте Наталии в других городах зрители не использовали огни, чаще всего вверх поднимают бумажные сердца, ладошки или звездочки, так что воронежцы будут первыми. Наш город последний в туре, хочется, чтобы Наталия надолго запомнила этот концерт!

Напомним, в 2014-м воронежские поклонники хорошо подготовились ко встрече с кумиром юности - большинство девчонок нарядились в красные бейсболки Милагрос из культового сериала, навырезали сердечек и ангелочков, нарисовали множество портретов - Натальи, ее семьи (мужа и сына) и актера Факундо Араны, сыгравшего возлюбленного Милли Иво в сериале «Дикий ангел». Одних чебурашек звезде презентовали штуки три, а в придачу и «чебурашковый» букет. А еще были куколки в русских народных костюмах, матрешки, мягкие собаки, котики, овечки, бегемоты и медведи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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