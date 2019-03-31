2019-03-31T17:29:15+03:00
Происшествия

В Воронежской области суд запретил строить дачи на землях заповедника

Недалеко от села Пчельники Ступинского сельского поселения Рамонского района хотели возвести трехэтажные дома
Юлия ДИДЕНКО
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Решение было принято 28 марта.Решение было принято 28 марта.Фото: Юлия ДИДЕНКО
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Прокуратура Рамонского района через суд добилась отмены незаконного постановления местных властей о разрешении строительства дач на территории Воронежского природного биосферного заповедника им. Пескова. Об этом сообщили в пресс-служба ведомства.

Информация о том, что недалеко от села Пчельники Ступинского сельского поселения Рамонского района хотят возвести трехэтажные дома появилась в середине октября.Тревогу забили сотрудники заповедника. Тогда на публичных слушаниях было принято решение о переводе земель из одной категории пользования в другую А глава Ступинского сельского поселения подписал постановление «Об изменении разрешенного использования земельных участков на условно разрешенный».

Администрация заповедника обнаружила в документах ряд нарушений и обратилась в прокуратуру. Сотрудники ведомства опротестовали постановление главы Ступинского сельского поселения, однако он в удовлетворении протеста отказал.

Не согласившись с указанным решением, прокурор Рамонского района направил в суд административное исковое заявление в защиту интересов Российской Федерации и неопределенного круга лиц о признании незаконным постановления администрации Ступинского сельского поселения об изменении вида разрешённого использования земельных участков, обязав администрацию отменить данное постановление.

Решением Рамонского районного суда Воронежской области от 28 марта 2019 года исковые требования прокурора удовлетворены в полном объёме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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