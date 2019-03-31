В Воронежскую область вернулась пара лебедей

СЕГОДНЯ 16:25 2019-03-31T16:53:57+03:00

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На Большое Голое озеро в Хоперском заповеднике вернулась пара лебедей. Кружащих над ледяным водоемом птиц специалисты заметили в минувший четверг, 28 марта. Завораживающие снимки опубликовали в группе заповедника в соцсети в воскресенье, 31 марта.

- Озеро еще во льду и птицы не нашли для себя пропитания, им пришлось покинуть водоем, - рассказали в заповеднике.

По словам специалистов, эта пара лебедей гнездится на Большом Голом уже много лет. Сотрудники заповедника надеются, что так будет и в этом году, поэтому ждут скорого возвращения птиц на оттаявшее озеро.

Фото: Ирина Печенюк.

ИСТОЧНИК KP.RU