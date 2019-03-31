В Воронеж в начале апреля вернутся заморозки

СЕГОДНЯ 15:37 2019-03-31T15:46:09+03:00

В столице Черноземья в начале апреля будут морозы

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После жарких выходных в Воронеж вернется холодная погода. Синоптики сообщают, что заморозки в столице Черноземья начнутся со 2 апреля. Об этом сообщили специалисты портала Gismeteo.

В понедельник, 1 апреля, воронежцев ожидает переменная облачность, возможен небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +14 градусов. Ночью столбик термометра опустится до +4 градусов.

Во вторник, 2 апреля, температура воздуха днем составит +5 градусов, а ночью опустится до -1. Также ожидается усиление ветра до 16 метров в секунду. Осадки не ожидаются.

В среду, 3 апреля, днем ожидается 7 градусов тепла и переменная облачность. А вот ночью будет мороз. Столбик термометра опустится до -3 градусов.

В четверг, 4 апреля, днем будет пасмурно. Возможен дождь. Температура составит +2 градуса. Ночью будет -1 градус.

В пятницу, 5 апреля, днем будет чуть теплее - +5 градусов. А вот ночью сохранится мороз. Столбик термометра опустится до -1 градуса. Также возможны осадки.

ИСТОЧНИК KP.RU