2019-03-31T14:46:17+03:00
Общество

Воронежские власти выделят до 1,5 млн на салют к 9 Мая

Начался поиск подрядчика
Юлия ДИДЕНКО
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Победителя аукциона выберут 15 апреля.Победителя аукциона выберут 15 апреля.Фото: Юлия ДИДЕНКО
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Воронежские власти объявили о поиске подрядчика для проведения салюта ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 9 мая. Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, на фейерверк выделят до 1,5 млн рублей. Такова начальная максимальная цена контракта.

Салют планируют начать в 22.00. Запускать его будут как обычно с дамбы Чернавского моста, и продлится он 10 минут. А интервал между выстрелами должен составлять не более одной секунды. Всего выпустят 1,2 тыс. залпов. От подрядчика требуется не только запуск салюта, но и осмотр, очистка территории от отработанных, несработавших пиротехнических изделий и их опасных элементов.

Воронежцы и гости города увидят в небе цветы (тюльпаны и хризантемы), деревья (пальмы, ивы, гарцинии) и другие фигуры: волны, короны и кроссеты (нечто похожее на комету, которая распадается на мелкие части).

Победителя аукциона выберут 15 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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