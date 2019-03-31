2019-03-31T13:32:01+03:00
Происшествия

В Воронежской области поймали неудавшегося угонщика ВАЗа

Мужчина хотел показаться на машине, но его заметил хозяин
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Нововоронеже задержали подозреваемого в угоне местного жителя. 29-летний мужчина хотел покататься на чужой машине, но его заметил хозяин авто. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону в воскресенье, 31 марта.

Инцидент произошел в ночь на 29 марта. Мужчина вскрыл замок припаркованного у одного из домов на улице Ленина ВАЗ-2108. Затем пробрался в салон, запустил двигатель при помощи замыкания проводов зажигания и попытался скрыться. Но хозяин заметил это и позвонил в полицию.

Угонщика задержали. В отделе полиции он признал свою вину и объяснил свои действия желанием покататься по городу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам а преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Угонщику грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежские власти выделят до 1,5 млн на салют к 9 Мая
В Воронежской области пьяный мужчина выехал на встречную полосу и протаранил ВАЗ
В Воронежской области пьяный мотоциклист чуть не угробил 7-летнего ребенка
В Воронеже заметили опасный лошадиный транспорт
Под Воронежем ищут 31-летнюю женщину
В Воронеже на видео снова попал катающийся по городу на моноколесе пенсионер
В Воронеже разыскивают парня, который расплатился фальшивыми купюрами в торговом центре
В Воронеже спасли застрявшего на льду водохранилища щенка
В Воронеже пройдет первый Чемпионат по мнемоспорту
В Воронеже «МАЗ» врезался в автомобиль «ВАЗ» с четырехлетним ребенком
Воронежский авиазавод получит деньги на модернизацию инфраструктуры для самолетов Ил-114-300
Появилось видео первого полета самолета Ил-112В в Воронеже
В Воронежской области ночью искали отбившегося от отряда охотника
Воронежский «Факел» проиграл «Нижнему Новгороду»
Большинство горожан не знает, кто такой Вильгельм Столль и почему ему поставят памятник в Воронеже
Пенсионерку из Воронежской области обманул «волк с Уолл-стрит»
На одной из улиц Воронежа нашли тело мужчины
В Воронеже поднялся в воздух первый опытный образец самолета Ил-112В
Воронежец хотел купить мотоцикл, но лишь потерял 30 тысяч рублей