В Воронежской области поймали неудавшегося угонщика ВАЗа

СЕГОДНЯ 13:26 2019-03-31T13:32:01+03:00

Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы. Фото: Архив "КП"

Мужчина хотел показаться на машине, но его заметил хозяин

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В Нововоронеже задержали подозреваемого в угоне местного жителя. 29-летний мужчина хотел покататься на чужой машине, но его заметил хозяин авто. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону в воскресенье, 31 марта.

Инцидент произошел в ночь на 29 марта. Мужчина вскрыл замок припаркованного у одного из домов на улице Ленина ВАЗ-2108. Затем пробрался в салон, запустил двигатель при помощи замыкания проводов зажигания и попытался скрыться. Но хозяин заметил это и позвонил в полицию.

Угонщика задержали. В отделе полиции он признал свою вину и объяснил свои действия желанием покататься по городу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам а преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Угонщику грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU