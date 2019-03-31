В Воронежской области пьяный мужчина выехал на встречную полосу и протаранил ВАЗ

СЕГОДНЯ 12:01 2019-03-31T12:01:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калачеевском районе в субботу, 30 марта, случилось серьезное ДТП. Авария произошла в 20.20 на пятом километре трассы «Калач–Манино». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в воскресенье, 31 марта.

Пьяный 53-летний житель села Заброды на своем автомобиле ВАЗ-21074 выехал на встречную полосу и влетел в ВАЗ-2106, за рулем которого находился 22-летний житель села Манино.

В результате аварии пострадал водитель «семерки». Его с травмами доставили в больницу.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествий.

Напомним, из-за алкоголя накануне случилось еще одно ДТП. В Бобровском районе пьяный мотоциклист перевернулся и чуть не угробил 7-летнего ребенка

ИСТОЧНИК KP.RU