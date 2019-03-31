2019-03-31T11:39:15+03:00
Происшествия

В Воронежской области пьяный мотоциклист чуть не угробил 7-летнего ребенка

Малыша доставили в больницу
Юлия ДИДЕНКО
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Водитель превысил скорость.Водитель превысил скорость.Фото: "КП" Архив
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30 марта в 11.45 в Бобровском районе пьяный 53-летний местный житель попал в ДТП на своем мотоцикле «Стелс Дельта». На огромной скорости он потерял контроль над управлением и перевернулся. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в воскресенье, 31 марта.

Как сообщили в ведомстве, в аварии серьезно пострадал 7-летний ребенок. Его с травмами доставили в больницу.

Всего за сутки в регионе зарегистрировано 99 ДТП, из них в областном центре – 77, на федеральных дорогах – 4, в районах области – 18. В 8 ДТП травмы различной степени тяжести получили 9 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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