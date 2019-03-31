В Воронеже заметили опасный лошадиный транспорт
Телега резко выскочила прямо перед машиной [видео]
Фото: скриншот из видео.
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В Воронеже местные жители записали на видео опасный «транспорт». Запряженная лошадьми телега на повороте резко выехала прямо под машину. К счастью, водитель успел затормозить, а лошади ускакали на обочину. Ролик горожане опубликовали в популярной группе в соцсети.
Телегу заметили в Подгорном. Оказывается, что не только автомобили могут нарушать правила и устраивать опасные ситуации на дороге. Стоит отметить, что скорость упряжки была достаточно большой и ДТП удалось избежать только из-за хорошей реакции водителя.
Опасный транспорт в Воронеже.Автор: Наталья Кудаева-Пустовалова.
ИСТОЧНИК KP.RU