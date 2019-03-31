Под Воронежем ищут 31-летнюю женщину
О местонахождении Ольги Лебедевой ничего не известно с 27 марта
Фото: из группы поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж».
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В Новой Усмани разыскивают 31-летнюю Ольгу Лебедеву. Женщина ушла из дома 27 марта. С этого времени о ее местонахождении ничего не известно. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
Рост пропавшей 165 см. У Ольги Лебедевой худощавое телосложение, рыжие волосы и зеленые глаза.
В день исчезновения женщина была одета в фиолетовую куртку, черные штаны и бежевые сапоги.
Всех, кто что-либо знает или слышал о местонахождении Ольги Лебедевой, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU