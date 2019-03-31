В Воронеже на видео снова попал катающийся по городу на моноколесе пенсионер
Мужчина на необычном транспорте уверенно чувствовал себя среди машин
Фото: скриншот из видео.
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В Воронеже на одной из улиц горожане снова заметили пенсионера, который катался на моноколесе. Мужчина уверенно маневрировал среди машин на своем необычном транспорте. Удивленные местные жители засняли его на видео и выложили в популярную группу в соцсети.
- Дедушка в тренде,- прокомментировали ролик горожане.
Воронежцы рассказали, что видят мужчину не первый раз. По их словам, таким образом он передвигается круглый год. Только раньше местный житель носил светоотражающий жилет и каску, а теперь решил ездить без них.
Как вам такой транспорт?
Пенсионер на моноколесе в Воронеже.Автор: Сергей Евлаков.
ИСТОЧНИК KP.RU