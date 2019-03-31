В Воронеже на видео снова попал катающийся по городу на моноколесе пенсионер

СЕГОДНЯ 08:35 2019-03-31T08:43:47+03:00

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В Воронеже на одной из улиц горожане снова заметили пенсионера, который катался на моноколесе. Мужчина уверенно маневрировал среди машин на своем необычном транспорте. Удивленные местные жители засняли его на видео и выложили в популярную группу в соцсети.

- Дедушка в тренде,- прокомментировали ролик горожане.

Воронежцы рассказали, что видят мужчину не первый раз. По их словам, таким образом он передвигается круглый год. Только раньше местный житель носил светоотражающий жилет и каску, а теперь решил ездить без них.

Как вам такой транспорт?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/700318" frameborder="0"></iframe> Пенсионер на моноколесе в Воронеже.Автор: Сергей Евлаков.

ИСТОЧНИК KP.RU