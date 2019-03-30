В Воронеже разыскивают парня, который расплатился фальшивыми купюрами в торговом центре

СЕГОДНЯ 21:19 2019-03-30T21:19:45+03:00

Продавцы впоследствии обнаружили две фальшивые купюры по 5000 рублей Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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В Воронеже полицейские разыскивают парня, который, по предварительным данным, расплатился фальшивыми купюрами в торговом центре на Московском проспекте неподалеку от памятника Славы. Все случилось еще 12 марта. Продавцы впоследствии обнаружили две фальшивые купюры по 5000 рублей.

Приметы разыскиваемого парня: на вид 20-25 лет; рост 170-175 см; волосы светлые. Он был одет: длинная куртка синего цвета, светлые штаны, светлые кроссовки Nike.

- Сотрудники полиции просят лиц, обладающих информацией о совершенном преступлении, а также личности мужчины, сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам: 8-900-307-59-28, 8-920-445-99-95, 8(473)-271-44-02 или 02. Конфиденциальность гарантирована, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU