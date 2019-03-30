2019-03-30T21:19:45+03:00
Происшествия

В Воронеже разыскивают парня, который расплатился фальшивыми купюрами в торговом центре

Полиция просит горожан сообщить, если они видели данного юношу
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Продавцы впоследствии обнаружили две фальшивые купюры по 5000 рублейПродавцы впоследствии обнаружили две фальшивые купюры по 5000 рублейФото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
Изменить размер текста:

В Воронеже полицейские разыскивают парня, который, по предварительным данным, расплатился фальшивыми купюрами в торговом центре на Московском проспекте неподалеку от памятника Славы. Все случилось еще 12 марта. Продавцы впоследствии обнаружили две фальшивые купюры по 5000 рублей.

Приметы разыскиваемого парня: на вид 20-25 лет; рост 170-175 см; волосы светлые. Он был одет: длинная куртка синего цвета, светлые штаны, светлые кроссовки Nike.

- Сотрудники полиции просят лиц, обладающих информацией о совершенном преступлении, а также личности мужчины, сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам: 8-900-307-59-28, 8-920-445-99-95, 8(473)-271-44-02 или 02. Конфиденциальность гарантирована, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже спасли застрявшего на льду водохранилища щенка
В Воронеже пройдет первый Чемпионат по мнемоспорту
В Воронеже «МАЗ» врезался в автомобиль «ВАЗ» с четырехлетним ребенком
Воронежский авиазавод получит деньги на модернизацию инфраструктуры для самолетов Ил-114-300
Появилось видео первого полета самолета Ил-112В в Воронеже
В Воронежской области ночью искали отбившегося от отряда охотника
Воронежский «Факел» проиграл «Нижнему Новгороду»
Большинство горожан не знает, кто такой Вильгельм Столль и почему ему поставят памятник в Воронеже
Пенсионерку из Воронежской области обманул «волк с Уолл-стрит»
На одной из улиц Воронежа нашли тело мужчины
В Воронеже поднялся в воздух первый опытный образец самолета Ил-112В
Воронежец хотел купить мотоцикл, но лишь потерял 30 тысяч рублей