2019-03-30T20:03:04+03:00
Общество

В Воронеже спасли застрявшего на льду водохранилища щенка

Животное жалобно скулило и не могло выбраться самостоятельно
Олег ИВАНОВ
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Фото со страницы Анны ТалалаевойФото со страницы Анны Талалаевой
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Жительница Воронежа Анна Талалаева в соцсетях поделилась историей, произошедшей в нашем городе 27 марта. Крохотный щенок чего-то испугался и бегом вылетел на лед водохранилища. Метрах в 50 от берега щенок, по словам девушки, орал, не зная, куда деться. Везде уже были проталины, животное металось по середине и не могло выбраться самостоятельно.

- Пройти мимо сил не хватило ,жалко. Самим лезть нельзя, у берега уже вода. Видимо давно он там уже, часов пять точно . Устал, перестал метаться и лег иногда лежа попискивал что было сил. Вызвали спасателей по 112, - поделилась Анна.

В итоге спасатели смогли достать щенка. Силы сопротивляться у него, как оказалось, еще были. Пришлось гнать его к берегу. С перепугу он даже нырнул в воду у берега, но там уже щенка достали руками. Оказалась это двухмесячная девочка. 30 марта Анна сообщила, что у щенка теперь есть самый настоящий дом - его приютили другие воронежцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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