В Воронеже пройдет первый Чемпионат по мнемоспорту

СЕГОДНЯ 19:45 2019-03-30T19:45:59+03:00

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6 апреля в 13:00 в филиале РГУПС в Воронеже (ул. Б. Хмельницкого, 35) состоится I Межрегиональный Чемпионат по мнемоспорту. Это соревнование по запоминанию определенной информации – один из видов интеллектуальных игр. По правилам, от участников требуется запомнить за отведенное время как можно больше элементов: чисел, слов, дат.

Ведущий соревнования – преподаватель ВИВТ, тренер по мнемотехнике, участник телепроекта «Удивительные люди» (ТВ канал «Россия 1») Александр Горячев. В судейской коллегии – преподаватели вузов Воронежа. К слову, с Александром Горячевым мы беседовали в эфире радио «Комсомольская правда». Для наших читателей он открыл секреты того, как лучше запоминать различную информацию. Быть может, эти советы помогут и вам?

Мнемоспорт активно развивается во многих странах мира. Присоединиться к этому необычному Чемпионату в Воронеже можете и вы - регистрация открыта до 3 апреля 12.00

ИСТОЧНИК KP.RU