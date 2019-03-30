Воронежский авиазавод получит деньги на модернизацию инфраструктуры для самолетов Ил-114-300

СЕГОДНЯ 17:47 2019-03-30T17:53:20+03:00

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30 марта на официально сайта правительства России появилось сообщение «О бюджетных инвестициях в авиастроительной отрасли». Согласно опубликованному постановлению, ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» получит бюджетные инвестиции в размере 2,22 млрд рублей. Деньги пойдут на капитальные вложения в объекты производственной инфраструктуры и послепродажного обслуживания самолетов Ил-114-300. Срок ввода объектов в эксплуатацию – 2021 год.

С 2016 года на этот проект уже выделено 9,572 млрд рублей. Те инвестиции в размере 2,22 млрд рублей, о которых говорится в постановлении, в дальнейшем будут предоставлены в уставные капиталы дочерних обществ – АО «Авиастар-СП», АО «РСК “МиГ”» и в том числе ПАО «ВАСО». В частности воронежский авиазавод должен в 2019 году получить 893 млн рублей, в 2020-м – 18 млн, а в 2021 – 9 млн.

ИСТОЧНИК KP.RU