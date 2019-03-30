2019-03-30T17:53:20+03:00
Общество

Воронежский авиазавод получит деньги на модернизацию инфраструктуры для самолетов Ил-114-300

Деньги ПАО «ВАСО» должен перечислить ПАО «ОАК»
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

30 марта на официально сайта правительства России появилось сообщение «О бюджетных инвестициях в авиастроительной отрасли». Согласно опубликованному постановлению, ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» получит бюджетные инвестиции в размере 2,22 млрд рублей. Деньги пойдут на капитальные вложения в объекты производственной инфраструктуры и послепродажного обслуживания самолетов Ил-114-300. Срок ввода объектов в эксплуатацию – 2021 год.

С 2016 года на этот проект уже выделено 9,572 млрд рублей. Те инвестиции в размере 2,22 млрд рублей, о которых говорится в постановлении, в дальнейшем будут предоставлены в уставные капиталы дочерних обществ – АО «Авиастар-СП», АО «РСК “МиГ”» и в том числе ПАО «ВАСО». В частности воронежский авиазавод должен в 2019 году получить 893 млн рублей, в 2020-м – 18 млн, а в 2021 – 9 млн.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Появилось видео первого полета самолета Ил-112В в Воронеже
В Воронежской области ночью искали отбившегося от отряда охотника
Воронежский «Факел» проиграл «Нижнему Новгороду»
Большинство горожан не знает, кто такой Вильгельм Столль и почему ему поставят памятник в Воронеже
Пенсионерку из Воронежской области обманул «волк с Уолл-стрит»
На одной из улиц Воронежа нашли тело мужчины
В Воронеже поднялся в воздух первый опытный образец самолета Ил-112В
Воронежец хотел купить мотоцикл, но лишь потерял 30 тысяч рублей
В Воронеже после столкновения с припаркованной фурой загорелся «Ситроен»
В Воронеже в многоэтажке пожар начался из-за загоревшейся на плите пищи
Ранним утром воронежец на «Приоре» протаранил столб линии электропередач
В Воронеже после столкновения с такси на крышу перевернулась «десятка»
В Воронеже спустя 30 лет вновь открылась выставка художника Ильи Глазунова
Воронежские детсадовцы попробовали себя в сдаче норм ГТО
Коммунальные службы воспользовались хорошей погодой, чтобы навести порядок в воронежских парках
Будут ли воронежцы покупать дорогие органические продукты?
Депутат Воронежской Облдумы попросил власти расследовать конфликт богучарцев с дагестанскими контрактниками
В Воронеже пропал без вести 15-летний подросток
Воронежцы жалуются в мэрию на дороги, отсутствие благоустройства и плохую работу транспорта
Воронежцы могут поставить оценки чиновникам
В Воронеже убийцам морпеха дали большие сроки
В Воронежской области родилось трое детей с массой до 900 граммов
Воронежский подросток в походе упал с семиметрового моста в Краснодарском крае
Бюджет Воронежской области получит дополнительно 2,7 миллиарда рублей
В Воронеже здания «зажгут синим» в поддержку людей с аутизмом
В Воронежской области на трассе М-4«Дон» из-за ДТП с двумя фурами образовалась огромная пробка
В Воронежской области 95 населенным пунктам угрожают лесные пожары
В Воронежской области разыскивают 49-летнего рыбака с залысиной на лбу