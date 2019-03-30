В Воронежской области ночью искали отбившегося от отряда охотника

СЕГОДНЯ 16:32 2019-03-30T16:32:26+03:00

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Ночью 30 марта волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» выезжали в Панинский район в поисках охотника, отбившегося от группы своих коллег. Мужчина заблудился в районе села «Красные Холмы» где-то в полях. Когда же его отряд все-таки заметил «потерю бойца», то искать самим мужчину было практически невозможно. Поэтому охотники сразу же обратились в службу 112.

В итоге первыми на заблудившегося охотника уже за полночь наткнулись сотрудники полиции. К счастью, с мужчиной все хорошо.

- Коллектив отряда выражает благодарность службе 112 за своевременную подачу информации, службе спасения МЧС по Воронежской области за взаимодействие во время поиска и тем сотрудникам полиции, которые нашли пропавшего. Берегите себя и не относитесь халатно к личной безопасности, даже если у вас ружье за плечами, - отметили поисковики отряда «Черноземье».

ИСТОЧНИК KP.RU