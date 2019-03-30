Воронежский «Факел» проиграл «Нижнему Новгороду»

СЕГОДНЯ 16:14 2019-03-30T16:14:05+03:00

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Игра на выезде в Нижнем Новгороде с одноименным клубом не принесла особого удовлетворения ни зрителям, ни тем более «Факелу». Опасных моментов было мало, а один из немногих, созданных хозяевами поля, принес им победу. На 63 минуте Абрамов дал передачу с правого фланга в штрафную «Факела», и Палиенко замкнул прострел – 1:0.

«Факел» пока остается на 15 месте, но идущая на 16-м с теми же 32 очками калининградская «Балтика» имеет хороший шанс обойти воронежцев, она вечером сыграет с «Химками».

В следующем туре «Факел» в домашнем матче 7 апреля сразится с «Армавиром», который пока идет 17-м с 28 очками. Игра начнется в 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU