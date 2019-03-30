Пенсионерку из Воронежской области обманул «волк с Уолл-стрит»

СЕГОДНЯ 14:43 2019-03-30T14:43:42+03:00

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61-летняя жительница Грибановского района решила почувствовать себя «волком с Уолл-стрит». В интернете она наткнулась на успешного брокера-трейдера и написала ему с просьбой помочь правильно сделать ставки. Мошенник, конечно же, предложил пенсионерке доверить свои деньги ему, а он уже якобы сделает необходимые взносы.

Интересно, что «брокер» вначале даже переводил женщине небольшие суммы в качестве процентов. Затем он, правда, предложил повысить ставки. Так ему и удалось выманить у жительницы Грибановского районе более 328 тысяч рублей. После этого он перестал отвечать на сообщения.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Чудо-брокера сейчас разыскивает полиция. Помните, что в подобных случаях обещание высоких процентов всегда является обманом.

ИСТОЧНИК KP.RU