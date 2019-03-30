Воронежец хотел купить мотоцикл, но лишь потерял 30 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:49 2019-03-30T12:50:24+03:00

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29 марта еще шесть воронежцев пострадали от мошенников. Казалось бы, уже все приемы известны, но нет, вновь и вновь горожане попадаются на те же уловки. Например, 42-летний воронежец в интернете заинтересовался объявлением о продаже мотоцикла.

Мужчина связался с продавцом и сразу перевел на указанные им реквизиты 30 000 рублей за оплату товара. Получил ли в итоге покупатель свой мотоцикл? Конечно, нет. Объявление о продаже тут же было удалено, а мобильный телефон лжепродавца оказался недоступен.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU