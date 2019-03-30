2019-03-30T12:50:24+03:00
Происшествия

Воронежец хотел купить мотоцикл, но лишь потерял 30 тысяч рублей

Поверив «продавцу», мужчина сразу перевел ему деньги
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Воронежцы вновь и вновь попадаются на уловки мошенниковВоронежцы вновь и вновь попадаются на уловки мошенниковФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

29 марта еще шесть воронежцев пострадали от мошенников. Казалось бы, уже все приемы известны, но нет, вновь и вновь горожане попадаются на те же уловки. Например, 42-летний воронежец в интернете заинтересовался объявлением о продаже мотоцикла.

Мужчина связался с продавцом и сразу перевел на указанные им реквизиты 30 000 рублей за оплату товара. Получил ли в итоге покупатель свой мотоцикл? Конечно, нет. Объявление о продаже тут же было удалено, а мобильный телефон лжепродавца оказался недоступен.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Большинство горожан не знает, кто такой Вильгельм Столль и почему ему поставят памятник в Воронеже
Пенсионерку из Воронежской области обманул «волк с Уолл-стрит»
На одной из улиц Воронежа нашли тело мужчины
В Воронеже поднялся в воздух первый опытный образец самолета Ил-112В
В Воронеже после столкновения с припаркованной фурой загорелся «Ситроен»
В Воронеже в многоэтажке пожар начался из-за загоревшейся на плите пищи
Ранним утром воронежец на «Приоре» протаранил столб линии электропередач
В Воронеже после столкновения с такси на крышу перевернулась «десятка»
В Воронеже спустя 30 лет вновь открылась выставка художника Ильи Глазунова
Воронежские детсадовцы попробовали себя в сдаче норм ГТО
Коммунальные службы воспользовались хорошей погодой, чтобы навести порядок в воронежских парках
Будут ли воронежцы покупать дорогие органические продукты?
Депутат Воронежской Облдумы попросил власти расследовать конфликт богучарцев с дагестанскими контрактниками
В Воронеже пропал без вести 15-летний подросток
Воронежцы жалуются в мэрию на дороги, отсутствие благоустройства и плохую работу транспорта
Воронежцы могут поставить оценки чиновникам
В Воронеже убийцам морпеха дали большие сроки
В Воронежской области родилось трое детей с массой до 900 граммов
Воронежский подросток в походе упал с семиметрового моста в Краснодарском крае
Бюджет Воронежской области получит дополнительно 2,7 миллиарда рублей
В Воронеже здания «зажгут синим» в поддержку людей с аутизмом
В Воронежской области на трассе М-4«Дон» из-за ДТП с двумя фурами образовалась огромная пробка
В Воронежской области 95 населенным пунктам угрожают лесные пожары
В Воронежской области разыскивают 49-летнего рыбака с залысиной на лбу