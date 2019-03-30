В Воронеже после столкновения с припаркованной фурой загорелся «Ситроен»

СЕГОДНЯ 11:40 2019-03-30T11:45:11+03:00

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30 марта примерно в 1.40 в Воронеже возле дома №19 на Бульваре Победы легковой автомобиль «Ситроен-С4» влетел припаркованную фуру «МАН» с прицепом. За рулем иномарки был 34-летний водитель. Воронежец ехал в сторону Московского проспекта.

После ДТП произошло возгорание иномарки. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, водитель получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

Всего в Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 116 ДТП, из них в областном центре – 95, на федеральных дорогах – 3, в районах области – 18. В 4 ДТП травмы различной степени тяжести получили 5 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU