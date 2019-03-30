В Воронеже в многоэтажке пожар начался из-за загоревшейся на плите пищи

СЕГОДНЯ 10:58 2019-03-30T10:58:25+03:00

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Загоревшаяся на плите пища стала причиной пожара в одной из квартир в многоэтажке №124б на Ленинском проспекте. 30 марта в 8.56 местные жители позвонили в дежурную часть МЧС и сообщили о возгорании. В итоге четверо спасателей справили с огнем к 9.07. К счастью, никто из людей не пострадал.

- Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все требования правил пожарной безопасности, - напоминают в ГУ МЧС России по Воронежской области. - Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101».

ИСТОЧНИК KP.RU