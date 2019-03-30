2019-03-30T10:58:25+03:00
Происшествия

В Воронеже в многоэтажке пожар начался из-за загоревшейся на плите пищи

К счастью, никто из людей не пострадал
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Загоревшаяся на плите пища стала причиной пожара в одной из квартир в многоэтажке №124б на Ленинском проспекте. 30 марта в 8.56 местные жители позвонили в дежурную часть МЧС и сообщили о возгорании. В итоге четверо спасателей справили с огнем к 9.07. К счастью, никто из людей не пострадал.

- Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все требования правил пожарной безопасности, - напоминают в ГУ МЧС России по Воронежской области. - Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На одной из улиц Воронежа нашли тело мужчины
В Воронеже поднялся в воздух первый опытный образец самолета Ил-112В
Воронежец хотел купить мотоцикл, но лишь потерял 30 тысяч рублей
В Воронеже после столкновения с припаркованной фурой загорелся «Ситроен»
Ранним утром воронежец на «Приоре» протаранил столб линии электропередач
В Воронеже после столкновения с такси на крышу перевернулась «десятка»
В Воронеже спустя 30 лет вновь открылась выставка художника Ильи Глазунова
Воронежские детсадовцы попробовали себя в сдаче норм ГТО
Коммунальные службы воспользовались хорошей погодой, чтобы навести порядок в воронежских парках
Будут ли воронежцы покупать дорогие органические продукты?
Депутат Воронежской Облдумы попросил власти расследовать конфликт богучарцев с дагестанскими контрактниками
В Воронеже пропал без вести 15-летний подросток
Воронежцы жалуются в мэрию на дороги, отсутствие благоустройства и плохую работу транспорта
Воронежцы могут поставить оценки чиновникам
В Воронеже убийцам морпеха дали большие сроки
В Воронежской области родилось трое детей с массой до 900 граммов
Воронежский подросток в походе упал с семиметрового моста в Краснодарском крае
Бюджет Воронежской области получит дополнительно 2,7 миллиарда рублей
В Воронеже здания «зажгут синим» в поддержку людей с аутизмом
В Воронежской области на трассе М-4«Дон» из-за ДТП с двумя фурами образовалась огромная пробка
В Воронежской области 95 населенным пунктам угрожают лесные пожары
В Воронежской области разыскивают 49-летнего рыбака с залысиной на лбу