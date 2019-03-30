Ранним утром воронежец на «Приоре» протаранил столб линии электропередач

СЕГОДНЯ 10:29 2019-03-30T10:29:59+03:00

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30 марта примерно в 6.00 мимо дома №3 по улице Теплоэнергетиков на автомобиле «Лада Приора» проезжал 32-летний воронежец. Пока достоверно не известно, почему мужчина не справился с управлением своего транспортного средства. Быть может, он просто задремал на какой-то момент. В итоге отечественная легковушка съехала с дороги и влетела в бетонную опору линии электропередач.

- В результате данного ДТП водитель получил телесные повреждения, доставлен в медицинское учреждение. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Пока достоверно не известно, почему автомобиль слетел с дорогиФото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU