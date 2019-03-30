В Воронеже после столкновения с такси на крышу перевернулась «десятка»

СЕГОДНЯ 09:50 2019-03-30T09:50:23+03:00

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Водитель чудом не пострадал Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Изменить размер текста: A A

30 марта примерно в 6.50 в Воронеже возле дома №55 по улице Ленинградской столкнулись отечественный автомобиль «ВАЗ-2110» и такси «Рено Логан». В итоге произошло опрокидывание «десятки».

К счастью, 37-летний воронежец, сидевший за рулем «ВАЗа» не пострадал. Испугом отделался и 48-летний таксист, житель Старого Оскола. Хотя его автомобиль «Рено» также получил серьезные механические повреждения.

- По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU