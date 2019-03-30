В Воронеже после столкновения с такси на крышу перевернулась «десятка»
По данному факту полицией проводится проверка
Водитель чудом не пострадалФото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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30 марта примерно в 6.50 в Воронеже возле дома №55 по улице Ленинградской столкнулись отечественный автомобиль «ВАЗ-2110» и такси «Рено Логан». В итоге произошло опрокидывание «десятки».
К счастью, 37-летний воронежец, сидевший за рулем «ВАЗа» не пострадал. Испугом отделался и 48-летний таксист, житель Старого Оскола. Хотя его автомобиль «Рено» также получил серьезные механические повреждения.
- По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU