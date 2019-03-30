2019-03-30T09:35:53+03:00
Общество

В Воронеже спустя 30 лет вновь открылась выставка художника Ильи Глазунова

Экспозиция охватывает период от 1960-х до 2010-х годов
Олег ИВАНОВ
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В выставочном зале Воронежского областного художественного музея имени И.Н. Крамского открылась выставки Ильи Глазунова, завоевавший народную любовь и признание далеко за пределами родной страны.

Выставка представит более тридцати живописных произведений из собрания Картинной галереи Ильи Глазунова. Экспозиция охватывает период от 1960-х до 2010-х годов. Отдельный раздел выставки посвящен фотографиям, запечатлевшим моменты жизни Глазунова.

Живописец и график, работавший во многих жанрах, внес весомый вклад и в отечественную сценографию, создавал и воплощал в жизнь архитектурные проекты.

- Вехой в русском искусстве стали монументальные картины Глазунова «Вечная Россия», «Мистерия XX века», «Великий эксперимент», «Разгром храма в Пасхальную ночь», «Рынок нашей демократии» и «Раскулачивание», отразившие философию художника-патриота и его осмысление событий мировой, но, прежде всего, отечественной истории, - отмечают организаторы выставки.

Экспонаты выставки демонстрируют также мастерство Ильи Глазунова-портретиста. По приглашению глав государств, знаменитых политиков, режиссеров, певцов и актеров художник посетил многие страны. Ему позировали король Швеции Карл XVI Густав, король Испании Хуан Карлос I, президент Италии Алессандро Пертини, президент Финляндии Урхо Кекконен и многие другие мировые личности.

Илья Глазунов ушел из жизни 9 июля 2017 года, но его искусство не утрачивает своей актуальности, оно продолжает жить и волновать зрителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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