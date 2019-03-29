2019-03-29T20:24:00+03:00
Общество

Воронежские детсадовцы попробовали себя в сдаче норм ГТО

В Ленинском районе прошел уникальный спортивный детский фестиваль
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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29 марта на базе спортивного комплекса «Энергия» впервые в Воронеже прошел детский спортивный фестиваль ГТО. Воспитанники семи детских садов Ленинского района приняли участие в соревнованиях в рамках Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы».

Малыши продемонстрировали свои навыки и ловкость в шести видах нормативов: прыжки в длину; сгибание и разгибание туловища в положении лежа на спине; наклоны вперед, стоя на гимнастической скамье; метание теннисного мяча в цель и челночный бег.

- Все малыши старательно подошли к первым в своей жизни статусным соревнованиям, прошедшим при активной поддержке болельщиков, - отметили организаторы фестиваля. - В результате судейская коллегия подвела итоги и по количеству набранных баллов определила претендентов на золотой, серебряный и бронзовый знаки отличия.

В качестве награды все малыши получили грамоты управы Ленинского района, а победители – сладкие подарки, сертификаты в бассейн, майки и фирменные календари от спонсоров, а также грамоты городского управления физкультуры. Фестиваль завершился развлекательной программой от детского центра «Царство-Государство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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