Коммунальные службы воспользовались хорошей погодой, чтобы навести порядок в воронежских парках

СЕГОДНЯ 19:48 2019-03-29T19:48:47+03:00

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Со следующей недели в Воронеже стартует месячник благоустройства, объявленный мэрией. Не дожидаясь его начала, 29 марта коммунальщики Ленинского района провели санитарный день. Пользуясь сухой погодой, главное внимание уделили местам отдыха горожан – паркам, скверам, видовым местам.

- В результате по-весеннему преобразились сквер им. А.С. Пушкина, курдонёр на ул. 20-летия Октября, 86, сквер у дома №6 по ул. Куцыгина и другие территории, - рассказали в управе района.

В мэрии напоминают, что в апреле все горожане смогут приобщиться к наведению порядка рядом со своим домом или на улицах Воронежа. Для этого надо обратиться в управу своего района, где обещают помочь с выделением инструментов и мешков для сбора мусора в день уборки.

ИСТОЧНИК KP.RU