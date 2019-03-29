Будут ли воронежцы покупать дорогие органические продукты?

СЕГОДНЯ 19:24 2019-03-29T19:25:45+03:00

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Правительство Воронежской области готовится к запуску программы производства в регионе органической продукции. Накануне этого события власти решили выяснить, а будет ли пользоваться спросом такая продукция, если за нее нужно будет заплатить на 20-30% больше, чем за другие, тоже недешевые, продукты.

Интернет – опрос с целью изучения мнения жителей региона стартовал на портале «Активный электронный гражданин». Для участия в анкетировании необходимо пойти регистрацию. Высказать свое мнение можно только один раз. Опрос продлится до конца мая 2019 года.

Ранее, об анонимном интернет-опросе объявили в мэрии Воронежа. Его цель – изучение удовлетворенности горожан работой чиновников.

ИСТОЧНИК KP.RU