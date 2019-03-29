2019-03-29T19:25:45+03:00
Общество

Будут ли воронежцы покупать дорогие органические продукты?

Интернет-опрос на эту тему проводят в Воронежской области
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото с сайта http://e-active.govvrn.ru/фото с сайта http://e-active.govvrn.ru/
Изменить размер текста:

Правительство Воронежской области готовится к запуску программы производства в регионе органической продукции. Накануне этого события власти решили выяснить, а будет ли пользоваться спросом такая продукция, если за нее нужно будет заплатить на 20-30% больше, чем за другие, тоже недешевые, продукты.

Интернет – опрос с целью изучения мнения жителей региона стартовал на портале «Активный электронный гражданин». Для участия в анкетировании необходимо пойти регистрацию. Высказать свое мнение можно только один раз. Опрос продлится до конца мая 2019 года.

Ранее, об анонимном интернет-опросе объявили в мэрии Воронежа. Его цель – изучение удовлетворенности горожан работой чиновников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежские детсадовцы попробовали себя в сдаче норм ГТО
Коммунальные службы воспользовались хорошей погодой, чтобы навести порядок в воронежских парках
Депутат Воронежской Облдумы попросил власти расследовать конфликт богучарцев с дагестанскими контрактниками
В Воронеже пропал без вести 15-летний подросток
Воронежцы жалуются в мэрию на дороги, отсутствие благоустройства и плохую работу транспорта
Воронежцы могут поставить оценки чиновникам
В Воронеже убийцам морпеха дали большие сроки
В Воронежской области родилось трое детей с массой до 900 граммов
Воронежский подросток в походе упал с семиметрового моста в Краснодарском крае
Бюджет Воронежской области получит дополнительно 2,7 миллиарда рублей
В Воронеже здания «зажгут синим» в поддержку людей с аутизмом
В Воронежской области на трассе М-4«Дон» из-за ДТП с двумя фурами образовалась огромная пробка
В Воронежской области 95 населенным пунктам угрожают лесные пожары
В Воронежской области разыскивают 49-летнего рыбака с залысиной на лбу