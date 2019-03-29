Будут ли воронежцы покупать дорогие органические продукты?
Правительство Воронежской области готовится к запуску программы производства в регионе органической продукции. Накануне этого события власти решили выяснить, а будет ли пользоваться спросом такая продукция, если за нее нужно будет заплатить на 20-30% больше, чем за другие, тоже недешевые, продукты.
Интернет – опрос с целью изучения мнения жителей региона стартовал на портале «Активный электронный гражданин». Для участия в анкетировании необходимо пойти регистрацию. Высказать свое мнение можно только один раз. Опрос продлится до конца мая 2019 года.
Ранее, об анонимном интернет-опросе объявили в мэрии Воронежа. Его цель – изучение удовлетворенности горожан работой чиновников.
ИСТОЧНИК KP.RU