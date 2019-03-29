Депутат Воронежской Облдумы попросил власти расследовать конфликт богучарцев с дагестанскими контрактниками
На заседании Воронежской Облдумы 28 марта депутат Александр Пешиков призвал власти обратить внимание на назревающий в Богучаре конфликт между дагестанскими контрактниками и местными жителями. Парламентарий сообщил о перестрелке, произошедшей 26 марта в местном кафе в результате ссоры дагестанцев с посетителями. При этом контрактник выстрелил в одного из оппонентов, местного спортсмена - боксера, из травматического пистолета, ранив его.
Александр Пешиков также рассказал, что напряженность на этнической почве нарастает и необходимо принять меры.
В комментарии воронежскому изданию «Время Воронежа» правительство области отметило, что конфликт в кафе, действительно, был, но не на межнациональной, а на бытовой почве. Выяснением обстоятельств происшедшего сейчас занимаются правоохранительные органы.
Напомним, 26 марта перестрелкой закончилась ссора посетителей кафе на Проспекте Патриотов в Воронеже.
ИСТОЧНИК KP.RU