Воронежцы жалуются в мэрию на дороги, отсутствие благоустройства и плохую работу транспорта

СЕГОДНЯ 18:06 2019-03-29T18:06:16+03:00

Но обращений стало на 11% меньше, чем год назад

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В 2018 году в администрацию Воронежа поступило 13 998 обращений, из них 11284 – в управы города. Большинство писем, как и раньше, касаются вопросов ремонта дорог, проведения благоустройства, строительства и работы городского транспорта. 17,4% жалоб поступило на состояние жилищно-коммунального хозяйства. Вместе с тем, в мэрии заверили, что обращений стало на 11,1% меньше, чем в 2017 году.

Глава города отметил, что для чиновников любого уровня должны стать приоритетными любые инициативы горожан, которым нужно оказывать всю возможную поддержку.

Основная масса ответов заявителям носит разъяснительный характер, говорят в мэрии. Однако отказы должны содержать четкую мотивацию.

– Также мы не должны считать обращение поддержанным, если принятие мер возможно только через 10 лет. Все понимают, что зачастую проблему в текущем году решить нельзя – все программы сформированы и бюджетное финансирование распределено, иногда на несколько лет вперед. Но в таком случае необходимо включать объекты в перспективный план и не снимать их с контроля вплоть до того момента, когда проблема будет решена, – подчеркнул глава города.

ИСТОЧНИК KP.RU