Воронежцы жалуются в мэрию на дороги, отсутствие благоустройства и плохую работу транспорта
В 2018 году в администрацию Воронежа поступило 13 998 обращений, из них 11284 – в управы города. Большинство писем, как и раньше, касаются вопросов ремонта дорог, проведения благоустройства, строительства и работы городского транспорта. 17,4% жалоб поступило на состояние жилищно-коммунального хозяйства. Вместе с тем, в мэрии заверили, что обращений стало на 11,1% меньше, чем в 2017 году.
Глава города отметил, что для чиновников любого уровня должны стать приоритетными любые инициативы горожан, которым нужно оказывать всю возможную поддержку.
Основная масса ответов заявителям носит разъяснительный характер, говорят в мэрии. Однако отказы должны содержать четкую мотивацию.
– Также мы не должны считать обращение поддержанным, если принятие мер возможно только через 10 лет. Все понимают, что зачастую проблему в текущем году решить нельзя – все программы сформированы и бюджетное финансирование распределено, иногда на несколько лет вперед. Но в таком случае необходимо включать объекты в перспективный план и не снимать их с контроля вплоть до того момента, когда проблема будет решена, – подчеркнул глава города.
ИСТОЧНИК KP.RU