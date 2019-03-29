Воронежцы могут поставить оценки чиновникам

По итогам анкетирования сделают вывод, насколько воронежцы удовлетворены деятельностью чиновников, и откорректируют «проседающие» направления.

Это можно сделать, приняв участие в анонимном опросе, размещенном на портале Госуслуг - gosuslugi.ru .

Пресс-служба администрации Воронежа приглашает горожан оценить эффективность работы руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, оказывающих услуги населению.

На сайте госуслуги разместили анонимный опрос

СЕГОДНЯ 17:33 2019-03-29T17:33:47+03:00

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