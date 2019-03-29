Воронежцы могут поставить оценки чиновникам
На сайте госуслуги разместили анонимный опрос
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Пресс-служба администрации Воронежа приглашает горожан оценить эффективность работы руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, оказывающих услуги населению.
Это можно сделать, приняв участие в анонимном опросе, размещенном на портале Госуслуг - gosuslugi.ru.
По итогам анкетирования сделают вывод, насколько воронежцы удовлетворены деятельностью чиновников, и откорректируют «проседающие» направления.
ИСТОЧНИК KP.RU