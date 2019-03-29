В Воронеже убийцам морпеха дали большие сроки

СЕГОДНЯ 17:23 2019-03-29T17:24:21+03:00

Павла Кузовкина убили в ночь на 17 апреля, а тело его нашли только через девять дней. Фото: из сообщества "Поиск пропавших людей ВПСО "Воронежец".

Один из них выстрелил в молодого человека, а другой его добил

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Воронежский областной суд вынес приговор по уголовному делу 22-летнего жителя Эртильского района Павла Кузовкина. Парень, в армии служивший в морской пехоте, пропал в ночь с 16 на 17 апреля после вечеринки в кафе в Эртиле. Нашли его тело 26 апреля. Место показали убийцы.

Следователи выяснили, что произошло той ночью. У местных жителей 22 и 25 лет до этого был конфликт с Павлом. В ту ночь они предложили забыть обиды и подвезти его. Молодой человек согласился. На самом деле его заранее решили убить, мужчина постарше для этого захватил с собой обрез. Свою жертву приятели посадили на переднее сидение, чтобы у него было меньше шансов уйти. В поле недалеко от поселка Красноармейский 25-летний мужчина стрельнул своему пассажиру в грудь. Павел упал, но был еще жив. Его добил ровесник. Тоже выстрелом в грудь. Потом убитого молодого человека еще и ограбили: забрали с собой его айфон.

После этого двух приятелей допрашивали следователи, в том числе с использованием полиграфа лжи. Испытания аппаратом не прошли. Прибор показал – слова, что они подвезли знакомого только до отдела ЗАГСа и больше не видели, - вранье. К тому же камера, висевшая недалеко от этого места, сняла машину, которая проехала, не останавливаясь.

В итоге младший участник убийства все же «раскололся» и рассказал, что тело Павла он вместе с приятелем сначала спрятали в лесопосадке, а потом закопали. Он и показал место, где нашли морпеха.

Суд приговорил старшего мужчину к 18 годам, а младшего – к 16 годам колонии строгого режима. Они также должны выплатить родственникам убитого материальный ущерб более 200 тысяч рублей, в качестве компенсации морального вреда взыщут с обоих еще по 450 тыс. рублей (всего 900 тысяч). Приговор может быть обжалован в течение десяти дней.

ИСТОЧНИК KP.RU