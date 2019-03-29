В Воронежской области родилось трое детей с массой до 900 граммов

СЕГОДНЯ 17:00 2019-03-29T17:00:05+03:00

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С 15 по 21 марта в Воронежской области врачи приняли 13 преждевременных родов, из них 11 – в перинатальном центре облбольницы №1. В итоге родилось 14 детей: трое весили от 500 до 900 граммов, еще четверо – с массой от одного до полутора килограммов, остальные были больше.

- В соответствии с утвержденной маршрутизацией все беременные при преждевременных родах должны быть госпитализированы в учреждения родовспоможения II и III группы. До 34 недели беременности женщин направляют в перинатальный центр областной больницы №1, - прокомментировали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

С 34 недели будущие мамы направляются в БСМП №10, родильные дома №2 и №3 и межрайонные акушерские центры.

Ежегодно в регионе раньше срока рождаются до тысячи детей. При этом, 80-90 из них – с массой тела до килограмма.

Врачи советуют как при зачатии, так и во время беременности, пройти прегравидарную подготовку: отказаться от вредных привычек, посетить врача, пройти оздоровительные мероприятия. При наступлении беременности необходимо до 12 недели встать на учет в женской консультации.

ИСТОЧНИК KP.RU