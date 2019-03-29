Воронежский подросток в походе упал с семиметрового моста в Краснодарском крае
В пятницу, 29 марта, около семи часов утра краснодарским спасателям сообщили, что в горах Абинского района упал с семиметрового моста 14-летний мальчик из Воронежа. ЧП случилось еще ночью, но спасателям пешком невозможно было быстро добраться и оказать помощь. Машиной там тоже не проедешь. В итоге подростка решили доставить в больницу на вертолете.
В 9.50 из Геленджика вылетел вертолет. Через час мальчик был уже в больнице города-курорта. По предварительным данным, он получил переломы ноги и руки. Не исключено, что у подростка еще и травма позвоночника.
Теперь предстоит разбирательство почему взрослые не позаботились о безопасности детей, отправившихся в поход.
2019_ Эвакуация вертолетом МЧС России травмированного подростка.
ИСТОЧНИК KP.RU