2019-03-29T16:34:03+03:00
Происшествия

Воронежский подросток в походе упал с семиметрового моста в Краснодарском крае

Утром 29 марта его эвакуировали в Геленджик на вертолете [видео]
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Раненого подростка несут к вертолету.Раненого подростка несут к вертолету.Фото: предоставлено спасателями Геленджикского подразделения ЮРПСО МЧС России.
Изменить размер текста:

В пятницу, 29 марта, около семи часов утра краснодарским спасателям сообщили, что в горах Абинского района упал с семиметрового моста 14-летний мальчик из Воронежа. ЧП случилось еще ночью, но спасателям пешком невозможно было быстро добраться и оказать помощь. Машиной там тоже не проедешь. В итоге подростка решили доставить в больницу на вертолете.

В 9.50 из Геленджика вылетел вертолет. Через час мальчик был уже в больнице города-курорта. По предварительным данным, он получил переломы ноги и руки. Не исключено, что у подростка еще и травма позвоночника.

Теперь предстоит разбирательство почему взрослые не позаботились о безопасности детей, отправившихся в поход.

2019_ Эвакуация вертолетом МЧС России травмированного подростка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области родилось трое детей с массой до 900 граммов
Бюджет Воронежской области получит дополнительно 2,7 миллиарда рублей
В Воронеже здания «зажгут синим» в поддержку людей с аутизмом
В Воронежской области на трассе М-4«Дон» из-за ДТП с двумя фурами образовалась огромная пробка
В Воронежской области 95 населенным пунктам угрожают лесные пожары
В Воронежской области разыскивают 49-летнего рыбака с залысиной на лбу
Менеджер из Воронежа стала финалистом Премии «Добронежец- 2019»
Воронежские врачи рассказали, какова вероятность заражения от использованного шприца
В Воронеже мошенник притворился сотрудником банка и украл 10 тысяч у горожанки
Суд запретил воронежскому ТСЖ выпускать двойные квитанции
Налоговые льготы, беспроцентные кредиты: губернатор позвал бизнес в Павловск
На жительницу Воронежской области возбудили уголовное дело за шутку о заминированной администрации
Спасатели и медики провели учения на станции «Воронеж -1»
В Воронежской области приставы убедили горе-отца устроиться на работу и выплатить алименты
В Воронеже на мужчину завели уголовное дело за 300 килограммов немаркированного табака
В Воронежской области парня, без причины избившего фельдшера, заставили бесплатно поработать
В Воронежской области проснулись клещи
В Воронежской области энергостроительная компания задолжала сотрудникам 7,5 млн рублей
Воронежских девушек пригласили покорить бездорожье
В Воронежской области сотрудницу расчетного центра осудили за обман клиентки
Под Воронежем подросток, ограбивший продавца на 1800 рублей, может сесть в тюрьму на десять лет
В Воронеже разыскивают сбившего мужчину водителя
Парковочные извращенцы: воронежцы оставляют машины на крыше и между лавок
Воронежские таможенники «поймали» контрафактную рыболовную леску
Прокуратура выявила массовые подделки документов в воронежских больницах
В Воронеже работники аэропорта отделались штрафом за поддельные больничные