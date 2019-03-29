Бюджет Воронежской области получит дополнительно 2,7 миллиарда рублей
Бюджет Воронежской области пополнился на 2,7 миллиарда рублей. Такую поправки одобрили депутаты облдумы. Теперь доход казны составляет 108 млрд 599 млн рублей, расходы – 116 млрд 977 млн рублей. Дополнительные средства пойдут на поддержку аграрного сектора, оснащение и ремонт объектов социальной сферы, закупку коммунальной техники для районов, софинансирование нацпроектов.
Департаменту аграрной политики дополнительно выделят 190 миллионов, два миллиарда направят на адресную программу капитального ремонта медицинских, образовательных, культурных и спортивных учреждений региона.
Еще полмиллиарда получит департамент ЖКХ и энергетики, из них 290 миллионов – на покупку новой коммунальной техники.
Почти 133 миллионов рублей направляется в департамент здравоохранения на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций. Департамент культуры получит 11,3 миллиона рублей на проведение IX Международного Платоновского фестиваля.
ИСТОЧНИК KP.RU