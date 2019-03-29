2019-03-29T16:17:23+03:00
Общество

Бюджет Воронежской области получит дополнительно 2,7 миллиарда рублей

Дополнительные средства получат аграрная, социальная и коммунальная сферы
Елена ФЕДЯШЕВА
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Бюджет Воронежской области пополнился на 2,7 миллиарда рублей. Такую поправки одобрили депутаты облдумы. Теперь доход казны составляет 108 млрд 599 млн рублей, расходы – 116 млрд 977 млн рублей. Дополнительные средства пойдут на поддержку аграрного сектора, оснащение и ремонт объектов социальной сферы, закупку коммунальной техники для районов, софинансирование нацпроектов.

Департаменту аграрной политики дополнительно выделят 190 миллионов, два миллиарда направят на адресную программу капитального ремонта медицинских, образовательных, культурных и спортивных учреждений региона.

Еще полмиллиарда получит департамент ЖКХ и энергетики, из них 290 миллионов – на покупку новой коммунальной техники.

Почти 133 миллионов рублей направляется в департамент здравоохранения на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций. Департамент культуры получит 11,3 миллиона рублей на проведение IX Международного Платоновского фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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